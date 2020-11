Directeur du Rolex Paris Masters, Guy Forget s’est exprimé ce dimanche à l’occasion du media day. Satisfait d’avoir pu maintenir le tournoi malgré le huis-clos et le confinement imposé partout en France, il regrette néanmoins l’absence de quelques joueurs qui ont préféré rester à la maison et mettre fin à leur saison. Gaël Monfils et Benoît Paire sont forcément ciblés…

« On fait le tournoi pour les joueurs. Je suis un peu déçu et attristé de voir que certains auraient pu venir et se donner une chance de bien figurer ici. On rappel qu’il y a 1000 points pour le vainqueur… C’est un des neuf plus grands tournois du monde après les Grands Chelems. Alors pourquoi se priver alors que pour certains ils sont restés plusieurs mois sans taper dans la balle. Vous savez, quand une carrière s’arrête, pour des raisons physiques, pour des raisons de classement, il y a beaucoup de joueurs qui se disent : « ah c’était quand même chouette, j’avais cette opportunité de jouer, de bien gagner ma vie, de gagner des points ATP, de donner des émotions à un public »… Pour ces quelques rares individus, je trouve que c’est un peu dommage. Mais les autres nous disent merci, et ça fait plaisir », a déclaré un Guy Forget désappointé par l’attitude de certains…