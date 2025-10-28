AccueilATPATP - Rolex Paris MastersJosé Moron, sur le ralentissement brutal de la surface : "Quand on...
ATP - Rolex Paris Masters

José Moron, sur le ralen­tis­se­ment brutal de la surface : « Quand on sait que le tournoi de Paris avait installé un court très rapide pour que Federer remporte son tournoi, il est impos­sible de ne pas penser mal »

Thomas S
Par Thomas S

-

526

Alors que l’in­dice de la vitesse des courts sur cette édition 2025 du Rolex Paris Masters a été dévoilé par l’ATP et qu’il a révélé une baisse dras­tique de la rapi­dité comparé à 2024 (passant de 46,6 à 35,1), le jour­na­liste, José Moron, a tenu à rappeler une donnée essen­tielle : les direc­teurs de tournoi font ce qu’ils veulent en fonc­tion de leur propre intérêt. 

« N’oublions pas que l’an­cien direc­teur du tournoi de Paris, Jean‐François Caujolle, a reconnu dans une inter­view, des années plus tard, que le tournoi de Paris avait installé un court TRÈS rapide en 2011 pour que Federer remporte son tournoi. Impossible de ne pas penser à mal », a juste­ment rappelé l’Espagnol.

En effet, dans une inter­view accordée à L’Équipe en novembre 2018, Caujolle décla­rait ceci : « En 2010, je suis revenu à ce que Federer m’avait dit sur les surfaces et j’en ai proposé une très rapide. Le « pace » (rythme, en anglais) le plus rapide du circuit. La surface était plus adaptée à Federer qu’à Nadal, clai­re­ment (sourire). »

De quoi raviver la polé­mique lancée il y a quelques semaines par Alexander Zverev sur les direc­teurs de tournoi qui feraient tout pour ralentir les surfaces afin d’avan­tager Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 15:15

Article précédent
Vacherot, avant de retrouver Rinderknech au 2e tour : « Oui, on est cousins mais on ne fait pas partie de la même équipe. On ne va pas aller dîner ensemble »
Article suivant
Auger‐Aliassime en colère : « C’est un vrai problème ! Ça fait depuis le Covid qu’on en parle, mais à chaque fois, il n’y a pas de solu­tion. Il faut que ça change »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.