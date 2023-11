S’il a parfois été sifflé et chahuté par le public pari­sien tout au long de la semaine, Novak Djokovic a une fois de plus démontré toute sa classe dimanche après sa victoire en finale contre Grigor Dimitrov, syno­nyme de septième titre à Bercy.

Il s’est direc­te­ment adressé au public, en fran­çais, avant de saluer les ramas­seurs de balle un par un.

« Vous êtes les meilleurs du monde », a même glissé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem lors de son discours.

Such a cute scene between Novak Djokovic and this Paris Bercy ballboy 🥰🐐🫶 pic.twitter.com/RTO15IKcqD