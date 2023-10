Après l’hécatombe parmi nos Français durant la journée d’hier avec aucune victoire, Ugo Humbert a remis les Tricolores sur les rails en domi­nant Marcos Giron en début d’après midi.

Il lais­sait ensuite sa place à La Monf, très attendu par le public pari­sien « bouillant » pour ce duel face au jeune Argentin Francisco Cerundolo (21ème).

Toujours aussi solide sur sa ligne, le plus ancien des deux hommes prenait son adver­saire à la gorge d’entrée et rempor­tait à l’expérience le premier set 6–4.

Dans un second set plus compliqué, le Français faisait la course derrière accu­sant un break de retard, étant mené 3–1, puis 4–2.

C’était sans compter sur l’appui du public qui lui permet­tait de revenir au score pour se procurer une balle de match à 5–4 en sa faveur avant de finir par « craquer » au tie‐break.

Remotivé par son public préféré, Gaël partait au combat et réus­sis­sait le « break » d’entrée pour filer vers la victoire.

Menant 4–3 et tran­quille sur sa mise en jeu depuis le début du set, il passait alors tota­le­ment au travers pour laisser revenir son adver­saire au score.

Emoussé physi­que­ment, le Français craquait par la suite sur la troi­sième balle de match pour son adversaire.

Le double fina­liste des éditions 2009 et 2010 s’in­cline donc fina­le­ment 4–6, 7–6, 7–5 face à l’Argentin qui retrou­vera Casper Ruud.