S’il a dû déclarer forfait pour la deuxième année consé­cu­tive, Novak Djokovic a tenu à rassurer ses fans : dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Serbe a exprimé son souhait de parti­ciper au Rolex Paris Masters en 2026.

Dear Paris, unfor­tu­na­tely I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memo­ries and great success over the years, espe­cially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/y4iEmMYUAn — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025

« Cher Paris, malheu­reu­se­ment, je ne parti­ci­perai pas au Rolex Paris Masters cette année. Je garde de merveilleux souve­nirs et j’ai connu de grands succès au fil des ans, notam­ment en rempor­tant le titre à sept reprises. J’espère vous revoir l’année prochaine. Merci », a écrit le Serbe de 38 ans, qui ne décou­vrira pas cette année la Défense Arena de Nanterre, la nouvelle salle du Masters 1000 de Paris.