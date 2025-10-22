AccueilATPATP - Rolex Paris MastersL'indice de Djokovic sur son avenir après son forfait : "Je garde...
L’indice de Djokovic sur son avenir après son forfait : « Je garde de merveilleux souve­nirs et j’ai connu de grands succès au fil des ans. J’espère vous revoir l’année prochaine »

S’il a dû déclarer forfait pour la deuxième année consé­cu­tive, Novak Djokovic a tenu à rassurer ses fans : dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Serbe a exprimé son souhait de parti­ciper au Rolex Paris Masters en 2026.

« Cher Paris, malheu­reu­se­ment, je ne parti­ci­perai pas au Rolex Paris Masters cette année. Je garde de merveilleux souve­nirs et j’ai connu de grands succès au fil des ans, notam­ment en rempor­tant le titre à sept reprises. J’espère vous revoir l’année prochaine. Merci », a écrit le Serbe de 38 ans, qui ne décou­vrira pas cette année la Défense Arena de Nanterre, la nouvelle salle du Masters 1000 de Paris. 

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 08:15

