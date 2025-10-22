S’il a dû déclarer forfait pour la deuxième année consécutive, Novak Djokovic a tenu à rassurer ses fans : dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Serbe a exprimé son souhait de participer au Rolex Paris Masters en 2026.
Dear Paris, unfortunately I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memories and great success over the years, especially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/y4iEmMYUAn— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025
« Cher Paris, malheureusement, je ne participerai pas au Rolex Paris Masters cette année. Je garde de merveilleux souvenirs et j’ai connu de grands succès au fil des ans, notamment en remportant le titre à sept reprises. J’espère vous revoir l’année prochaine. Merci », a écrit le Serbe de 38 ans, qui ne découvrira pas cette année la Défense Arena de Nanterre, la nouvelle salle du Masters 1000 de Paris.
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 08:15