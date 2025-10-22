Lors d’une interview accordée au média danois BT, dont les propos sont relayés par L’Equipe, Aneke Rune, mère d’Holger Rune, a vivement critiqué l’ATP après la blessure de fils, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille.
« Il y a tout simplement trop de tournois obligatoires. Les joueurs sont forcés d’y participer et sont sévèrement sanctionnés s’ils n’y prennent pas part. Entre les Masters 1000, les Grands Chelems, les ATP 500, la Coupe Davis et les Finals, on atteint 33 à 35 semaines de compétition minimum. C’est colossal pour le corps. Holger est le dernier d’une longue liste de joueurs blessés. Ce genre de blessure survient souvent à cause de la fatigue. C’est inacceptable que l’ATP ne fasse pas davantage pour préserver la santé des joueurs. L’ATP doit supprimer la notion de tournois obligatoires et revoir les sanctions économiques. On doit encourager les joueurs à se reposer quand c’est nécessaire, pas les punir. Les joueurs n’ont presque plus de temps pour récupérer ou s’entraîner correctement. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 08:43