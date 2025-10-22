Lors d’une inter­view accordée au média danois BT, dont les propos sont relayés par L’Equipe, Aneke Rune, mère d’Holger Rune, a vive­ment critiqué l’ATP après la bles­sure de fils, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille.

« Il y a tout simple­ment trop de tour­nois obli­ga­toires. Les joueurs sont forcés d’y parti­ciper et sont sévè­re­ment sanc­tionnés s’ils n’y prennent pas part. Entre les Masters 1000, les Grands Chelems, les ATP 500, la Coupe Davis et les Finals, on atteint 33 à 35 semaines de compé­ti­tion minimum. C’est colossal pour le corps. Holger est le dernier d’une longue liste de joueurs blessés. Ce genre de bles­sure survient souvent à cause de la fatigue. C’est inac­cep­table que l’ATP ne fasse pas davan­tage pour préserver la santé des joueurs. L’ATP doit supprimer la notion de tour­nois obli­ga­toires et revoir les sanc­tions écono­miques. On doit encou­rager les joueurs à se reposer quand c’est néces­saire, pas les punir. Les joueurs n’ont presque plus de temps pour récu­pérer ou s’en­traîner correctement. »