Tombeur de Miomir Kecmanovic (52e mondial) au premier tour de l’ATP 500 de Bâle (6−1, 7–6[3]), Stanislas Wawrinka a remporté son premier match sur le circuit prin­cipal depuis le 21 juillet dernier.

« Pour moi, c’est toujours incroyable de revenir aussi. Il y a toujours énor­mé­ment de stress car j’ai toujours envie de bien faire. J’étais extrê­me­ment nerveux. En plus, avec l’âge, ça n’aide pas. Je suis très heureux d’avoir réussi un tel match, c’est de loin le meilleur de l’année. En plus, le faire ici, en Suisse, c’est un pur bonheur. Merci pour les émotions. Merci pour le soutien. C’est grâce à vous si j’essaye de conti­nuer encore un peu, c’est juste­ment pour vivre des soirées comme celle‐là. J’ai envie de profiter. Je n’ai pas gagné beau­coup de matches cette année. J’ai passé 40 ans. Je suis heureux de pouvoir encore vivre de telles soirées. De performer encore à ce niveau‐là, c’est un pur bonheur. Je m’entraîne très dur tous les jours pour ça », a réagi le Suisse après sa victoire.

En huitièmes de finale, « Stan The Man » affron­tera Casper Ruud ou Quentin Halys.