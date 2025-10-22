AccueilATPATP - VienneAltmaier prévient Sinner : "Le sentiment de revanche me permet toujours de...
ATP - Vienne

Altmaier prévient Sinner : « Le senti­ment de revanche me permet toujours de donner le meilleur de moi‐même »

Battu par Jannik Sinner à Shanghai (6−3, 6–3), Daniel Altmaier s’est exprimé au micro de l’ATP avant de retrouver le numéro 2 mondial au premier tour de l’ATP 500 de Vienne. 

« Honnêtement, je suis très positif. J’ai toujours très envie de prendre ma revanche le plus rapi­de­ment possible. Je suis le genre de personne qui adore relever ces défis, le senti­ment de revanche me permet toujours de donner le meilleur de moi‐même. J’ai vrai­ment hâte de disputer ce match. Évidemment, jouer contre ces grands joueurs implique de jouer devant un public nombreux. Il y a aussi beau­coup de suppor­ters alle­mands ici à Vienne… Pour être honnête, j’ai hâte d’y être », a déclaré l’Allemand, 51e mondial. 

