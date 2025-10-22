Battu par Jannik Sinner à Shanghai (6−3, 6–3), Daniel Altmaier s’est exprimé au micro de l’ATP avant de retrouver le numéro 2 mondial au premier tour de l’ATP 500 de Vienne.
« Honnêtement, je suis très positif. J’ai toujours très envie de prendre ma revanche le plus rapidement possible. Je suis le genre de personne qui adore relever ces défis, le sentiment de revanche me permet toujours de donner le meilleur de moi‐même. J’ai vraiment hâte de disputer ce match. Évidemment, jouer contre ces grands joueurs implique de jouer devant un public nombreux. Il y a aussi beaucoup de supporters allemands ici à Vienne… Pour être honnête, j’ai hâte d’y être », a déclaré l’Allemand, 51e mondial.
