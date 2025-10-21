Quelques jours après avoir été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche, lors de sa demi‐finales face à Ugo Humbert sur le tournoi de Stockholm, Holger Rune, via le compte Instagram de sa mère, Aneke, a annonce une bonne nouvelle.

Le Danois a en effet été opéré avec succès.

💪🇩🇰 Holger Rune’s achilles surgery was successful :



« I’m glad the opera­tion went well, I’ll get over this moment. I know it takes patience, but I will work hard in rehab every single day and give every­thing I have to come back strong.”



« Je suis heureux que l’opé­ra­tion se soit bien déroulée, je vais surmonter cette épreuve. Je sais qu’il faut de la patience, mais je vais travailler dur chaque jour pendant ma réédu­ca­tion et donner tout ce que j’ai pour revenir plus fort », a déclaré Rune, qui devrait être absent entre six mois et un an.