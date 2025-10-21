Quelques jours après avoir été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche, lors de sa demi‐finales face à Ugo Humbert sur le tournoi de Stockholm, Holger Rune, via le compte Instagram de sa mère, Aneke, a annonce une bonne nouvelle.
Le Danois a en effet été opéré avec succès.
💪🇩🇰 Holger Rune’s achilles surgery was successful :— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 21, 2025
« I’m glad the operation went well, I’ll get over this moment. I know it takes patience, but I will work hard in rehab every single day and give everything I have to come back strong.”
📸 Aneke Rune’s IG pic.twitter.com/cgFadG8iEp
« Je suis heureux que l’opération se soit bien déroulée, je vais surmonter cette épreuve. Je sais qu’il faut de la patience, mais je vais travailler dur chaque jour pendant ma rééducation et donner tout ce que j’ai pour revenir plus fort », a déclaré Rune, qui devrait être absent entre six mois et un an.
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 17:23