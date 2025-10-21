AccueilATPEnfin une bonne nouvelle pour Holger Rune, victime d'une rupture totale du...
ATP

Enfin une bonne nouvelle pour Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille

Thomas S
Par Thomas S

-

308

Quelques jours après avoir été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche, lors de sa demi‐finales face à Ugo Humbert sur le tournoi de Stockholm, Holger Rune, via le compte Instagram de sa mère, Aneke, a annonce une bonne nouvelle.

Le Danois a en effet été opéré avec succès. 

« Je suis heureux que l’opé­ra­tion se soit bien déroulée, je vais surmonter cette épreuve. Je sais qu’il faut de la patience, mais je vais travailler dur chaque jour pendant ma réédu­ca­tion et donner tout ce que j’ai pour revenir plus fort », a déclaré Rune, qui devrait être absent entre six mois et un an. 

Publié le mardi 21 octobre 2025 à 17:23

Article précédent
Tsitsipas, un nouveau forfait qui fait jaser

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.