Stefanos Tsitsipas a le sens des priorités.
Bien présent sur le court en Arabie Saoudite il y a quelques jours à l’occasion de l’exhibition, Six Kings Slam, où il a empoché un joli chèque de 1,5 millions d’euros, le Grec a déclaré forfait au tout dernier moment pour l’ATP 500 de Vienne où il devait affronter ce mardi, Lorenzo Musetti, au premier tour.
C’est son troisième retrait consécutif d’un tournoi officiel, après Pékin et Shanghai.
Vienna update :— Entry List Updates (@EntryLists) October 21, 2025
OUT : Tsitsipas
IN : Medjedovic (LL, will play against Musetti)
Au‐delà de ses performances plus que maussades sur le court, sa communication ne cesse d’interroger ses fans et les observateurs alors qu’il affichait un large sourire sur ses réseaux sociaux après avoir participé à une activité culinaire organisée par le tournoi autrichien.
Call me Chef Stef 👨🍳— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 21, 2025
📍 Vienna 🇦🇹 pic.twitter.com/cd39GaQggS
Peut‐être vise‐t‐il une reconversion ? Affaire à suivre…
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 16:56