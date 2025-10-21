Stefanos Tsitsipas a le sens des priorités.

Bien présent sur le court en Arabie Saoudite il y a quelques jours à l’oc­ca­sion de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, où il a empoché un joli chèque de 1,5 millions d’euros, le Grec a déclaré forfait au tout dernier moment pour l’ATP 500 de Vienne où il devait affronter ce mardi, Lorenzo Musetti, au premier tour.

C’est son troi­sième retrait consé­cutif d’un tournoi offi­ciel, après Pékin et Shanghai.

Vienna update :

OUT : Tsitsipas

IN : Medjedovic (LL, will play against Musetti) — Entry List Updates (@EntryLists) October 21, 2025

Au‐delà de ses perfor­mances plus que maus­sades sur le court, sa commu­ni­ca­tion ne cesse d’in­ter­roger ses fans et les obser­va­teurs alors qu’il affi­chait un large sourire sur ses réseaux sociaux après avoir parti­cipé à une acti­vité culi­naire orga­nisée par le tournoi autrichien.

Call me Chef Stef 👨‍🍳



📍 Vienna 🇦🇹 pic.twitter.com/cd39GaQggS — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 21, 2025

Peut‐être vise‐t‐il une recon­ver­sion ? Affaire à suivre…