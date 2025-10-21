AccueilATPATP - VienneTsitsipas, un nouveau forfait qui fait jaser
ATP - Vienne

Tsitsipas, un nouveau forfait qui fait jaser

Thomas S
Par Thomas S

-

411

Stefanos Tsitsipas a le sens des priorités.

Bien présent sur le court en Arabie Saoudite il y a quelques jours à l’oc­ca­sion de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, où il a empoché un joli chèque de 1,5 millions d’euros, le Grec a déclaré forfait au tout dernier moment pour l’ATP 500 de Vienne où il devait affronter ce mardi, Lorenzo Musetti, au premier tour. 

C’est son troi­sième retrait consé­cutif d’un tournoi offi­ciel, après Pékin et Shanghai. 

Au‐delà de ses perfor­mances plus que maus­sades sur le court, sa commu­ni­ca­tion ne cesse d’in­ter­roger ses fans et les obser­va­teurs alors qu’il affi­chait un large sourire sur ses réseaux sociaux après avoir parti­cipé à une acti­vité culi­naire orga­nisée par le tournoi autrichien. 

Peut‐être vise‐t‐il une recon­ver­sion ? Affaire à suivre… 

Publié le mardi 21 octobre 2025 à 16:56

Article précédent
Adriano Panatta, sur la déci­sion contro­versée de Jannik Sinner : « Jamais je n’au­rais renoncé à la Coupe Davis, j’au­rais fait un effort. Mais puis‐je lui donner tort quand il dit que la prio­rité est de bien commencer 2026 »
Article suivant
Enfin une bonne nouvelle pour Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.