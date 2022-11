Lors de sa confé­rence de presse après son élimi­na­tion face à Alex de Minaur, Daniil Medvedev était conscient fina­le­ment de ne pas être passé si loin de la victoire même s’il n’était pas plus atteint que cela moralement.

« Alex a été solide, si je perds c’est aussi parce qu’il a très bien joué. Maintenant il me reste encore un tournoi et je suis très content d’y parti­ciper. C’est toujours diffi­cile d’en­chaîner après un titre, une semaine où vous avez été perfor­mant. Souvent c’est le premier match qui est le plus dur à appré­hender, c’est un peu ce qu’il s’est passé aujourd’hui. Je n’étais pas forcé­ment fatigué, et ce n’est pas cela qui a fait la diffé­rence, ni la surface qui est beau­coup plus lente qu’à Vienne où cela allait dix fois plus vite qu’ici »