Bousculé pendant long­temps par Andrey Rublev, Novak Djokovic a, une fois de plus, trouvé la clef samedi pour s’en sortir et ainsi se quali­fier en finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

Sur le plateau d’Eurosport, Lucas Pouille a tenu à rappeler que ce réali­sait régu­liè­re­ment le Serbe n’était pas normal. Au contraire.

« On a presque tendance à bana­liser ce que fait Djokovic. On l’a vu telle­ment de fois faire ça mais c’est juste extra­or­di­naire, encore une fois de réussir à retourner la situa­tion alors qu’il n’est pas très bien en début de match. Mais encore une fois, c’est lui qui s’en sort et qui arrive à gagner, donc c’est juste remar­quable », a souligné l’ac­tuel 335e mondial et ancien top 10, battu juste­ment par Nole en demi‐finales de l’Open d’Australie 2019.