Excellent depuis le début de la semaine à Bercy où il a enchaîné les victoires sans concéder de set contre Felix Auger‐Aliassime, Alexander Zverev et Karen Khachanov, Stefanos Tsitsipas a fina­le­ment buté sur un magni­fique Grigor Dimitrov en demi‐finales du Masters 1000 pari­sien. Le Grec regret­tait d’avoir été un peu trop hési­tant notam­ment dans le jeu décisif du troi­sième set.

« Oui, on peut dire ça. Ce n’était pas prévu, surtout quand je jouais si bien. J’avais l’im­pres­sion de pouvoir faire plus de choses sur le terrain. Il défen­dait très bien. Il jouait soli­de­ment et ne commet­tait pas beau­coup de fautes directes. À ce moment‐là, j’ai eu l’im­pres­sion d’avoir un peu plus d’op­tions. Parfois, rester simple, cela aide fina­le­ment », a conclu le 6e joueur mondial.