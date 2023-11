Pour sa neuvième finale à Bercy, Novak Djokovic va affronter ce dimanche un joueur qu’il apprécie et qu’il connaît très bien, en la personne de Grigor Dimitrov. Et s’il l’a battu onze fois en douze confron­ta­tions, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem se méfie quand même du Bulgare contre qu’il n’a plus perdu depuis 2013.

« Je suis vrai­ment heureux pour lui et ses résul­tats. Il a été numéro 3 mondial, il a joué à un très haut niveau pendant la majo­rité de sa carrière. On sait à quel point il bouge bien sur un court, à quel point il est talen­tueux dans le jeu. Il peut tout faire, il peut jouer très bien au filet, de manière agres­sive, il a un gros service, de bons slices, il est aussi très rapide en défense et il a de bonnes tran­si­tions. C’est un joueur vrai­ment complet. Ça ne me surprend pas qu’il soit en finale ici, je suis très conscient de ses qualités. Faisons une bonne finale, c’est un chal­lenge exci­tant pour tous les deux quand on s’af­fronte », a déclaré Nole face à la presse.