Jannik Sinner faisait bien évidemment office de favori dans cette opposition de style en quart de finale du Rolex Paris Masters.
Le numéro deux mondial n’a pas semblé inquiété une seule seconde face au “canonnier” américain, bien trop imprécis et sans solution ce soir.
Après un début de match accroché, l’Italien a rapidement fait le break à 2 partout pour prendre le large, avant d’en réaliser un second à 5–3 afin de s’offrir le luxe de servir en premier dans le second acte.
Sur sa lancée et toujours aussi solide sur sa ligne de fond, la deuxième manche fut une formalité, conclue sur le même score.
L’Italien s’impose donc 6–3, 6–3 et attend désormais le vainqueur du match du soir entre Zverev et Medvedev.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 20:17