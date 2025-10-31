AccueilATPATP - Rolex Paris MastersSinner expédie Shelton
ATP - Rolex Paris Masters

Sinner expédie Shelton

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

471

Jannik Sinner faisait bien évidem­ment office de favori dans cette oppo­si­tion de style en quart de finale du Rolex Paris Masters.

Le numéro deux mondial n’a pas semblé inquiété une seule seconde face au “canon­nier” améri­cain, bien trop imprécis et sans solu­tion ce soir.

Après un début de match accroché, l’Italien a rapi­de­ment fait le break à 2 partout pour prendre le large, avant d’en réaliser un second à 5–3 afin de s’offrir le luxe de servir en premier dans le second acte.

Sur sa lancée et toujours aussi solide sur sa ligne de fond, la deuxième manche fut une forma­lité, conclue sur le même score.

L’Italien s’impose donc 6–3, 6–3 et attend désor­mais le vain­queur du match du soir entre Zverev et Medvedev.

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 20:17

Article précédent
Valentin Vacherot (qui a triplé ses gains en carrière en seule­ment un mois) : « Est‐ce que je vais m’acheter une Ferrari en fin d’année ? Voilà la réponse… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.