Jannik Sinner faisait bien évidem­ment office de favori dans cette oppo­si­tion de style en quart de finale du Rolex Paris Masters.

Le numéro deux mondial n’a pas semblé inquiété une seule seconde face au “canon­nier” améri­cain, bien trop imprécis et sans solu­tion ce soir.

Après un début de match accroché, l’Italien a rapi­de­ment fait le break à 2 partout pour prendre le large, avant d’en réaliser un second à 5–3 afin de s’offrir le luxe de servir en premier dans le second acte.

Sur sa lancée et toujours aussi solide sur sa ligne de fond, la deuxième manche fut une forma­lité, conclue sur le même score.

L’Italien s’impose donc 6–3, 6–3 et attend désor­mais le vain­queur du match du soir entre Zverev et Medvedev.