Alors qu’il affron­tait, ce jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, pour la 13e fois de sa carrière Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, vain­queur en deux sets et offi­ciel­le­ment qualifié pour le Masters de Turin, est revenu au micro de Tennis Channel sur l’im­por­tance des riva­lités dans ce sport.

« Les riva­lités sont très impor­tantes pour moi. Elles défi­nissent ce que j’ai commencé dans ma carrière, les adver­saires et les grands noms que je vais devoir affronter dans les années à venir. Ces riva­lités m’aident à grandir en tant que joueur de tennis et me poussent à me dépasser. J’ai toujours eu de grandes batailles avec Sascha, des matchs très physiques, des retours en force… chaque riva­lité a sa propre essence, son propre senti­ment. J’ai eu de grandes riva­lités avec des joueurs de mon âge, et ce qui me motive le plus, c’est de pouvoir sortir vain­queur de ces riva­lités, comme nous l’avons vu avec Nadal et Federer, parce que ces duels permettent d’élever le sport vers de nouveaux sommets », a déclaré le Grec qui mène désor­mais neuf victoires à quatre dans ses confron­ta­tions avec l’Allemand.