Le trico­lore joue souvent tard, et il a beau­coup donné menta­le­ment et physi­que­ment. Jouer avec le public c’est bien mais cela a des consé­quences sur l’énergie dépensée. Logiquement en confé­rence de presse, le Mosellan a été inter­rogé sur son niveau de fatigue, il a eu une réponse poétique.

« La nuit dernière, je me suis couchée vers 2 heures du matin. À cause des médias, j’ai dû prendre une douche, manger, me faire soigner, et puis vous êtes super excité, alors vous devez faire baisser la pres­sion. Ma psycho­logue m’a dit tout à l’heure que la fatigue était comme un nuage et qu’elle dispa­rais­sait. Alors, c’est comme ça. Je suis ici. Je fais de mon mieux. Je donne tout ce que j’ai et c’est tout »