Déçu mais serein, le Monégasque a envie de croquer la suite de sa carrière à plein dents d’autant que comme il l’a expliqué en conférence de presse. Il est finalement dans le même état d’esprit que Loïs Boisson mais avec un timing différent.
« Pour la saison prochaine, je n’ai aucun point à défendre. Je n’ai que des points à prendre partout, dans les plus beaux tournois du monde. Je vais donc jouer autant que possible, sans aucune pression. J’essaierai de prendre un maximum de plaisir, comme je l’ai fait ces dernières semaines, et je ferai de même en 2026 »
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 09:22