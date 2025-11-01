AccueilATPATP - Rolex Paris MastersValentin Vacherot en mode Loïs Boisson : "Pour la saison prochaine, je...
Valentin Vacherot en mode Loïs Boisson : « Pour la saison prochaine, je n’ai aucun point à défendre. Je vais donc jouer autant que possible, sans aucune pression »

Jean Muller

Déçu mais serein, le Monégasque a envie de croquer la suite de sa carrière à plein dents d’au­tant que comme il l’a expliqué en confé­rence de presse. Il est fina­le­ment dans le même état d’es­prit que Loïs Boisson mais avec un timing différent.

« Pour la saison prochaine, je n’ai aucun point à défendre. Je n’ai que des points à prendre partout, dans les plus beaux tour­nois du monde. Je vais donc jouer autant que possible, sans aucune pres­sion. J’essaierai de prendre un maximum de plaisir, comme je l’ai fait ces dernières semaines, et je ferai de même en 2026 »

