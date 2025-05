Solide vain­queur de Jack Draper (6−4, 6–4) pour se hisser en demi‐finales du Masters 1000 de Rome, Carlos Alcaraz a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur le poten­tiel du joueur britan­nique. Et pour l’Espagnol, l’ac­tuel 5e joueur mondial fait clai­re­ment partie des préten­dants pour remporter un titre du Grand Chelem.

« Je pense que Jack, a démontré son niveau. Il peut vaincre n’im­porte qui dans n’im­porte quel tournoi. Bien sûr, Jack est numéro 5 mondial. Il a remporté une finale de Masters 1000 et a même atteint la finale de l’un d’eux. Il fait partie des joueurs capables de remporter Roland‐Garros. Et même n’im­porte quel Grand Chelem, honnê­te­ment. Je pense qu’en ce moment, il y a de nombreux joueurs capables de gagner un Grand Chelem ou d’ob­tenir de bons résul­tats. Le tableau est actuel­le­ment très ouvert, ce qui est une bonne chose. Et je pense que Jack Draper en fait partie. »