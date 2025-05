Impressionnant depuis le début de la tournée sur terre battue (fina­liste à Monte‐Carlo et demi‐finaliste à Madrid), Lorenzo Musetti a égale­ment rejoint le dernier carré, chez lui, sur le Masters 1000 de Rome où il retrou­vera ce vendredi Carlos Alcaraz, contre qui il s’est incliné en finale sur le Rocher.

Interrogé par nos confrères d’Ubitennis sur ce choc, l’Italien, confiant mais prudent, entend bien compter sur le soutien incon­di­tionnel du public dans la Ville éternelle.

« Le match contre Alcaraz sera très ouvert. Ce sera un match diffi­cile et surtout un vrai test pour moi. Chaque fois que je foule le court à Rome, je ressens des émotions fortes, surtout avec un tel public. On se sent comme au stade de foot­ball. Je veux encou­rager les suppor­ters à faire leur travail et à mettre en avant l’es­prit italien. Le match contre Carlos sera clai­re­ment un test pour mon niveau. »