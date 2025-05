Joueur fantasque sur le court, Corentin Moutet est capable de belles prouesses dans un bon jour. Holger Rune l’a appris à ses dépens. Au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome, le Francilien s’est offert le numéro 10 mondial, au terme d’un match mara­thon de 3 h46 de jeu, en trois sets : 7–5, 5–7, 7–6(4).

Sérieux et solide dans l’échange, le 83e joueur mondial a plus qu’embêté le récent vain­queur de Barcelone dans le premier set. Mieux, il faisait parler toute sa palette, avec de l’amortie, du coup droit et du revers. Tout y passait. Mieux, il brea­kait au meilleur des moments, dans le onzième jeu, avant de le confirmer (7−5).

La seconde manche est de même facture, mais Rune parve­nait à faire son retard, dans un set encore accroché. Là où le Français nous habi­tuait à sombrer, par frus­tra­tion, il était cette fois‐ci resté dans sa bulle.

En état de grâce, et poussé par un public en fusion, Moutet restait concentré après trois balles de match manqués sur son service et élimi­nait le Danois dans un tie‐break indécis. Son premier top 10 vaincu en carrière.

📊 Pour la PREMIERE FOIS de sa carrière (après 12 défaites), Corentin Moutet 🇫🇷 s’est offert un membre du Top 10 :

❌ vs Goffin

❌ vs Thiem

❌ vs Djokovic

❌ vs Schwartzman

❌ vs Medvedev

❌ vs Berrettini

❌ vs Nadal

❌ vs Ruud

❌ vs Tsitsipas

❌ vs Rublev

❌ vs Djokovic

❌ vs… pic.twitter.com/iY0ZYQp3QC