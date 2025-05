Il y a des jours comme ça où rien ne peut vous arriver, où vous semblez voler sur le court.

C’est certai­ne­ment ce qu’a dû ressentir Jannik Sinner ce jeudi face à Casper Ruud en quarts de finale du Masters 1000 de Rome. Tout simple­ment injouable, le numéro 1 mondial a infligé la deuxième plus lourde défaite de la carrière du Norvégien en lui lais­sant seule­ment un petit jeu : 6–0, 6–1, en 1h02.

Tennis cannot be played much better.



A super­human perfor­mance by @janniksin 👽#IBI25 pic.twitter.com/xBI39uBmLD