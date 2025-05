Il ne fallait pas énerver Jannik Sinner, Tommy Paul l’a appris à ses dépens.

Opposé ce vendredi soir au numéro 1 mondial en demi‐finales du Masters 1000 de Rome, l’Américain, vain­queur du premier set, 6–1, après un magni­fique début de match, a mani­fes­te­ment fâché son adver­saire puis­qu’il a encaissé un 6–0 dans la deuxième manche, comme Casper Ruud un jour plus tôt.

The come­back is on 😤



Inside Campo Centrale as @janniksin takes the second set vs Tommy Paul in the #IBI25 semi‐finals pic.twitter.com/tIYJaP1riq