En confé­rence de presse à Rome, où il va retrouver le numéro 1 fran­çais Arthur Fils en huitièmes de finale, Alexander Zverev a fait part de son mécon­ten­te­ment et fait passer un message à l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi.

« Les balles sont beau­coup plus lentes cette année. Je ne sais pas ce qu’ils ont encore fait. Nous jouons avec les balles Dunlop pendant toute la saison sur terre battue. A Monte‐Carlo, à Munich, à Madrid, les balles étaient extrê­me­ment rapides. J’arrive ici et… Je veux dire, peut‐être que ce sont les mêmes, si on nous le dit. Mais fran­che­ment, ça ne peut pas être la même balle. Aucune chance. Je tends ma raquette à environ trois kilos de moins par rapport au reste de la saison sur terre. C’est ça qui fait que tout est plus lent. Je pense que les balles font une énorme diffé­rence par rapport à l’année dernière ici. C’est très étrange. Je ne sais pas quoi dire parce que c’est effec­ti­ve­ment la même entre­prise et ils nous disent que ce sont bien les mêmes. Mais il n’y a aucune chance que ce soit le cas »