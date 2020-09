Comme Rafael Nadal, Roger Federer ou encore Stanislas Wawrinka, Gaël Monfils a fait le choix de ne pas se rendre à New York pour disputer Cincinnati et l’US Open. Il s’est préparé pour la tournée sur terre battue et il est déjà en Italie. Sa compagne, la joueuse de tennis Elina Svitolina, a publié une photo signifiant leur arrivée.

Le Français est en lice pour le Masters 1000 de Rome, qui débute le 14 septembre. Ensuite, il prendra part à l’ATP 500 Hambourg et à Roland Garros.