Interrogé lors du media day sur le retour à la compé­ti­tion compliqué de Dominic Thiem, qui s’est de nouveau incliné au premier tour du Masters 1000 de Rome face au local Fabio Fognini, Rafael Nadal a eu des mots très forts pour son collègue autrichien.

« Ce n’est pas le moment de mettre la pres­sion sur Dominic, et il n’est pas juste de comparer avec moi. Il est vrai que la façon dont j’ai pu revenir plusieurs fois dans ma carrière de tennis est quelque chose de spécial, et n’est pas quelque chose d’ha­bi­tuel, parce que lorsque vous revenez d’une longue période sans jouer, la chose normale est d’avoir un processus, et c’est ce que Dominic traverse. Je n’ai aucun doute sur le fait que s’il est en bonne santé, il sera de retour cette semaine, la semaine prochaine, à Roland Garros, sinon à Wimbledon ou après, non ? C’est une ques­tion de temps. S’il a vrai­ment la déter­mi­na­tion, la passion de conti­nuer, je n’ai aucun doute qu’il retrou­vera son niveau à 100 %. »