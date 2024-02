Tombeur de Gaël Monfils en trois sets lors des huitièmes de finale du tournoi de Rotterdam, l’homme en forme du moment, Jannik Sinner, a rendu un magni­fique hommage au Français dans des propos accordés à l’ATP.

« Contre lui, ce n’est jamais facile, j’ai l’im­pres­sion qu’on se connaît un peu mieux main­te­nant, et il a changé certaines choses, comme moi. Aujourd’hui ça s’est passé comme je le voulais. Ça va être très diffi­cile quand il annon­cera sa retraite. Le public et les gens l’adorent. Je pense que c’est ce dont ce sport a besoin. J’espère qu’il conti­nuera le plus long­temps possible et que je pourrai partager le court avec lui le plus souvent possible, parce que c’est un joueur extraordinaire. »