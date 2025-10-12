AccueilATPATP - ShanghaiArthur Rinderknech, battu en finale par son cousin, Valentin Vacherot : "Ce...
ATP - Shanghai

Arthur Rinderknech, battu en finale par son cousin, Valentin Vacherot : « Ce moment‐là, on pourra en parler sur notre banc quand on sera deux pépés de 80 ans »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Interrogé par nos confrères de L’Équipe quelques minutes après sa défaite face à son cousin, Valentin Vacherot, en finale du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech a forcé­ment évoqué cette situa­tion très parti­cu­lière, qui n’est pas prête de se repro­duire de sitôt. 

« Ça n’ar­ri­vera jamais, jamais plus dans l’his­toire. Pas juste dans le siècle, mais dans l’his­toire. Ce qui s’est passé ne pourra jamais se repro­duire. C’est magni­fique, excep­tionnel. Ce moment‐là, on pourra en parler sur notre banc quand on sera deux pépés de 80 ans. »

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 17:07

