Interrogé par nos confrères de L’Équipe quelques minutes après sa défaite face à son cousin, Valentin Vacherot, en finale du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech a forcé­ment évoqué cette situa­tion très parti­cu­lière, qui n’est pas prête de se repro­duire de sitôt.

« Ça n’ar­ri­vera jamais, jamais plus dans l’his­toire. Pas juste dans le siècle, mais dans l’his­toire. Ce qui s’est passé ne pourra jamais se repro­duire. C’est magni­fique, excep­tionnel. Ce moment‐là, on pourra en parler sur notre banc quand on sera deux pépés de 80 ans. »

