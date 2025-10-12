Interrogé par nos confrères de L’Équipe quelques minutes après sa défaite face à son cousin, Valentin Vacherot, en finale du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech a forcément évoqué cette situation très particulière, qui n’est pas prête de se reproduire de sitôt.
« Ça n’arrivera jamais, jamais plus dans l’histoire. Pas juste dans le siècle, mais dans l’histoire. Ce qui s’est passé ne pourra jamais se reproduire. C’est magnifique, exceptionnel. Ce moment‐là, on pourra en parler sur notre banc quand on sera deux pépés de 80 ans. »
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 17:07