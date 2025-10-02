Connu pour être un joueur qui dit tout haut ce qu’il pense tout bas sur le court, Reilly Opelka n’a pas trahi sa réputation, ce jeudi au premier tour du Masters 1000 de Shanghai.
Battu par le Français, Benjamin Bonzi (7−6, 6–4), l’Américain est sorti de ses gonds lorsqu’une balle a rebondi de manière irrégulière sur la ligne. Interpellé par le 61e mondial l’arbitre s’est montré assez impuissant, et on peut le comprendre. Extraits.
Opelka : « Arrêtez de faire comme si ce que je dis était déraisonnable.
L’arbitre : Je ne dis pas cela, mais je n’ai pas de solution. Il n’y a aucun moyen de changer la surface du court ici maintenant, et vous savez que le rebond est différent sur les lignes.
Opelka : Il doit bien y avoir quelque chose qu’ils peuvent faire ?
L’arbitre : Ils ne vont pas repeindre le terrain en plein match. Je serai heureux d’annoncer qu’il y a eu un mauvais rebond après le match, mais c’est tout ce que je peux faire.
Opelka : C’est un Masters 1000 ! On peut s’attendre à cela dans un tournoi Future, mais pas sur un Masters 1000, avec une fissure dans le court. »
Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 13:43