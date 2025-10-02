Connu pour être un joueur qui dit tout haut ce qu’il pense tout bas sur le court, Reilly Opelka n’a pas trahi sa répu­ta­tion, ce jeudi au premier tour du Masters 1000 de Shanghai.

Battu par le Français, Benjamin Bonzi (7−6, 6–4), l’Américain est sorti de ses gonds lors­qu’une balle a rebondi de manière irré­gu­lière sur la ligne. Interpellé par le 61e mondial l’ar­bitre s’est montré assez impuis­sant, et on peut le comprendre. Extraits.

Opelka : « Arrêtez de faire comme si ce que je dis était dérai­son­nable.

L’arbitre : Je ne dis pas cela, mais je n’ai pas de solu­tion. Il n’y a aucun moyen de changer la surface du court ici main­te­nant, et vous savez que le rebond est diffé­rent sur les lignes.

Opelka : Il doit bien y avoir quelque chose qu’ils peuvent faire ?

L’arbitre : Ils ne vont pas repeindre le terrain en plein match. Je serai heureux d’an­noncer qu’il y a eu un mauvais rebond après le match, mais c’est tout ce que je peux faire.

Opelka : C’est un Masters 1000 ! On peut s’at­tendre à cela dans un tournoi Future, mais pas sur un Masters 1000, avec une fissure dans le court. »