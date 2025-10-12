Observateur toujours aussi attentif du circuit, Boris Becker n’a rien loupé du Masters 1000 de Shanghai et de la défaite de son ancien poulain, Novak Djokovic, face au futur lauréat du tournoi, Valentin Vacherot.
Et l’ancien champion allemand a tenu à rendre hommage au Serbe pour ses très jolis mots glissés au Monégasque lors de la poignée de main au filet.
You’re just a class act ! https://t.co/7C39SuCZIw— Boris Becker (@TheBorisBecker) October 11, 2025
« Tu es vraiment quelqu’un de classe », a écrit « Boum‐Boum » sur son compte Twitter. Il faut dire qu’ils ne sont pas beaucoup sur le circuit à féliciter les adversaires de cette manière.
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 18:08