Observateur toujours aussi attentif du circuit, Boris Becker n’a rien loupé du Masters 1000 de Shanghai et de la défaite de son ancien poulain, Novak Djokovic, face au futur lauréat du tournoi, Valentin Vacherot.

Et l’an­cien cham­pion alle­mand a tenu à rendre hommage au Serbe pour ses très jolis mots glissés au Monégasque lors de la poignée de main au filet.

You’re just a class act ! https://t.co/7C39SuCZIw — Boris Becker (@TheBorisBecker) October 11, 2025

« Tu es vrai­ment quel­qu’un de classe », a écrit « Boum‐Boum » sur son compte Twitter. Il faut dire qu’ils ne sont pas beau­coup sur le circuit à féli­citer les adver­saires de cette manière.