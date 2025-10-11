Si Novak Djokovic n’a pas perdu beaucoup de matchs dans sa carrière comparé aux communs des mortels, il a en tout cas toujours su le faire avec beaucoup de classe et de respect.
C’est une nouvelle fois ce qu’il a montré ce samedi après son incroyable défaite en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai face à Valentin Vacherot. Au moment de la fameuse poignée de main au filet, Le Serbe a chaleureusement félicité le Monégasque, qui n’a pas manqué de lui répondre. Extraits.
Beautiful moments ❤️@DjokerNole @val_vacherot #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/nkhFRRv4Cm— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025
Djokovic : « Tu le mérites. Tu as joué de manière incroyable. Continue comme ça.
Vacherot : Quel plaisir de jouer au moins une fois contre toi. Ne prends pas ta retraite. »
La classe, tout simplement.
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 13:39