AccueilATPL'immense classe de Novak Djokovic au filet après sa défaite contre Valentin...
ATPATP - Shanghai

L’immense classe de Novak Djokovic au filet après sa défaite contre Valentin Vacherot en demi‐finales : « Tu le mérites. Tu as joué de manière incroyable. Continue comme ça »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Si Novak Djokovic n’a pas perdu beau­coup de matchs dans sa carrière comparé aux communs des mortels, il a en tout cas toujours su le faire avec beau­coup de classe et de respect. 

C’est une nouvelle fois ce qu’il a montré ce samedi après son incroyable défaite en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai face à Valentin Vacherot. Au moment de la fameuse poignée de main au filet, Le Serbe a chaleu­reu­se­ment féli­cité le Monégasque, qui n’a pas manqué de lui répondre. Extraits.

Djokovic : « Tu le mérites. Tu as joué de manière incroyable. Continue comme ça.
Vacherot : Quel plaisir de jouer au moins une fois contre toi. Ne prends pas ta retraite. »

La classe, tout simplement. 

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 13:39

Article précédent
Valentin Vacherot, après son incroyable victoire contre Novak Djokovic : « Je sais que beau­coup de gens ne voulaient pas que je gagne »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.