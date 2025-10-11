Si Novak Djokovic n’a pas perdu beau­coup de matchs dans sa carrière comparé aux communs des mortels, il a en tout cas toujours su le faire avec beau­coup de classe et de respect.

C’est une nouvelle fois ce qu’il a montré ce samedi après son incroyable défaite en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai face à Valentin Vacherot. Au moment de la fameuse poignée de main au filet, Le Serbe a chaleu­reu­se­ment féli­cité le Monégasque, qui n’a pas manqué de lui répondre. Extraits.

Djokovic : « Tu le mérites. Tu as joué de manière incroyable. Continue comme ça.

Vacherot : Quel plaisir de jouer au moins une fois contre toi. Ne prends pas ta retraite. »

La classe, tout simplement.