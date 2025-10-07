Alors qu’il était parti­cu­liè­re­ment attendu en confé­rence de presse à l’issue de sa victoire rocam­bo­lesque face à Jaume Munar en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic, à la surprise géné­rale, ne s’est fina­le­ment pas présenté.

Touché physi­que­ment et victime de vomis­se­ment pendant la rencontre, le Serbe a été conseillé par les méde­cins du tournoi de zapper cette obli­ga­tion afin de se reposer en vue de son quart de finale prévu ce jeudi.

🚨According to reports, Novak Djokovic is feeling unwell and will not be doing a press confe­rence because he has been advised by tour­na­ment doctors to rest and recover before his next match. His prio­rity is on getting himself ready for Thursday.



Feel better. 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/M5iXv8yM6t — Danny (@DjokovicFan_) October 7, 2025

Une déci­sion rare mais sans doute vitale pour l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, apparu à plusieurs reprises en grande diffi­culté sur le court depuis le début du tournoi.