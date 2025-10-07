Alors qu’il était particulièrement attendu en conférence de presse à l’issue de sa victoire rocambolesque face à Jaume Munar en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic, à la surprise générale, ne s’est finalement pas présenté.
Touché physiquement et victime de vomissement pendant la rencontre, le Serbe a été conseillé par les médecins du tournoi de zapper cette obligation afin de se reposer en vue de son quart de finale prévu ce jeudi.
🚨According to reports, Novak Djokovic is feeling unwell and will not be doing a press conference because he has been advised by tournament doctors to rest and recover before his next match. His priority is on getting himself ready for Thursday.— Danny (@DjokovicFan_) October 7, 2025
Une décision rare mais sans doute vitale pour l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, apparu à plusieurs reprises en grande difficulté sur le court depuis le début du tournoi.
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 18:53