La santé mentale est déci­dé­ment un sujet de plus en plus répandue dans le monde du sport, et notam­ment celui du tennis.

Quelques jours après l’an­nonce d’Elina Svitolina, qui a décidé de mettre un terme à sa saison en raison d’une fatigue mentale et physique, c’est cette fois au tour de l’ac­tuelle 19e mondiale, Daria Kasatkina de prendre la même déci­sion pour plus ou moins les mêmes causes.

Un message fort qu’on a décidé de vous partager dans son intégralité.

« « Je vais bien », des mots que nous avons tous entendu prononcer par de nombreuses femmes issues de diffé­rents hori­zons, sachant qu’elles ne vont pas bien, qu’elles sont loin d’aller bien, mais qu’elles conti­nuent, se brisant un peu plus à chaque fois. C’est moi. 2025 a été mon année « Je vais bien ». Je suis loin d’aller bien depuis long­temps et, à vrai dire, mes résul­tats et mes perfor­mances le montrent. Les fans ne sont pas stupides, ils le voient aussi. J’ai caché mes senti­ments parce que je ne veux pas donner l’im­pres­sion de me plaindre, d’être faible ou, Dieu m’en préserve, d’être ingrate ou de ne pas appré­cier cette vie extra­or­di­naire que nous menons en tant que joueuses de tennis professionnelles.

La vérité, c’est que j’ai atteint mes limites et que je ne peux plus conti­nuer. J’ai besoin d’une pause. Une pause dans le quoti­dien mono­tone de la vie sur le circuit, les valises, les résul­tats, la pres­sion, les mêmes visages (désolé les filles), tout ce qui va avec cette vie. Le programme est trop chargé, menta­le­ment et émotion­nel­le­ment, je suis au bout du rouleau et malheu­reu­se­ment, je ne suis pas la seule.

Ajoutez à cela le stress émotionnel et mental lié à mon chan­ge­ment de natio­na­lité, le fait de ne pas pouvoir voir mes parents (depuis 4 ans main­te­nant pour mon père et moi), ainsi que les batailles inces­santes pour obtenir le droit de parti­ciper à toutes les compé­ti­tions austra­liennes. C’est beau­coup, et il y a des limites à ce que je peux supporter et accepter en tant que femme, tout en riva­li­sant avec les meilleures athlètes fémi­nines du monde.

Si cela me rend faible, alors tant pis, je suis faible. Cependant, je sais que je suis forte et que je devien­drai plus forte en m’éloi­gnant, en me ressour­çant, en me recen­trant et en repre­nant des forces. Il est temps que j’écoute enfin mon cœur, mon esprit et mon corps. L’année 2025 est terminée pour moi, et comme moi, elle a été loin d’être facile… Je rejoins donc le club des aban­dons de 2025. Mais je vais bien, et j’ai hâte de vous retrouver tous en 2026, pleins d’énergie et prêts à tout donner ! »