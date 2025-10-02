Titré il y a seule­ment quelques heures sur l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner s’est rapi­de­ment envolé pour Shanghai et son Masters 1000 où il sera opposé à Daniel Altmaier pour son entrée en lice.

Interrogé en confé­rence de presse sur cette adap­ta­tion, l’Italien n’a pas caché une certaine inquiétude.

« C’est formi­dable d’être de retour ici mais, évidem­ment, les condi­tions sont très diffé­rentes de celles de Pékin, et je n’ai qu’une seule séance d’en­traî­ne­ment pour me préparer, mais on verra bien. Ce sera un défi très, très diffi­cile, surtout le match du premier tour. On ne sait jamais ce qui va se passer, donc on verra bien. Mais je suis évidem­ment très heureux d’être de retour ici et de jouer devant les fans de Shanghai. »