Titré il y a seulement quelques heures sur l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner s’est rapidement envolé pour Shanghai et son Masters 1000 où il sera opposé à Daniel Altmaier pour son entrée en lice.
Interrogé en conférence de presse sur cette adaptation, l’Italien n’a pas caché une certaine inquiétude.
« C’est formidable d’être de retour ici mais, évidemment, les conditions sont très différentes de celles de Pékin, et je n’ai qu’une seule séance d’entraînement pour me préparer, mais on verra bien. Ce sera un défi très, très difficile, surtout le match du premier tour. On ne sait jamais ce qui va se passer, donc on verra bien. Mais je suis évidemment très heureux d’être de retour ici et de jouer devant les fans de Shanghai. »
Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 17:07