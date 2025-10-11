Vainqueur en deux manches d’Alex de Minaur pourtant en grande forme, Daniil semble retrouver ses marques. Cette évolution est liée à son choix de changer d’entraineur comme il l’a expliqué après sa victoire.
« Honnêtement, je joue très bien en ce moment. Avec mon nouvel entraîneur, j’ai ressenti une énergie nouvelle, quelque chose que je n’avais jamais ressenti auparavant dans ma carrière d’adulte. Quand j’étais plus jeune, j’avais toujours le même entraîneur. Et maintenant, il y a quelque chose de nouveau, un regain d’énergie. En football, les entraîneurs changent probablement plus souvent qu’au tennis, mais, en principe, on observe une tendance similaire. Je suis donc content de bien jouer ici. Si l’on parle de mon apogée, je n’en suis pas loin »
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 08:10