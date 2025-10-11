AccueilATPATP - ShanghaiMedvedev en plein renouveau : "Avec mon nouvel entraîneur, j'ai ressenti une...
ATP - Shanghai

Medvedev en plein renou­veau : « Avec mon nouvel entraî­neur, j’ai ressenti une énergie nouvelle, quelque chose que je n’avais jamais ressenti aupa­ra­vant dans ma carrière d’adulte »

Vainqueur en deux manches d’Alex de Minaur pour­tant en grande forme, Daniil semble retrouver ses marques. Cette évolu­tion est liée à son choix de changer d’en­trai­neur comme il l’a expliqué après sa victoire.

« Honnêtement, je joue très bien en ce moment. Avec mon nouvel entraî­neur, j’ai ressenti une énergie nouvelle, quelque chose que je n’avais jamais ressenti aupa­ra­vant dans ma carrière d’adulte. Quand j’étais plus jeune, j’avais toujours le même entraî­neur. Et main­te­nant, il y a quelque chose de nouveau, un regain d’énergie. En foot­ball, les entraî­neurs changent proba­ble­ment plus souvent qu’au tennis, mais, en prin­cipe, on observe une tendance simi­laire. Je suis donc content de bien jouer ici. Si l’on parle de mon apogée, je n’en suis pas loin »

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 08:10

