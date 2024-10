De retour en Chine pour la première fois depuis 2019, à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Shanghai où il a battu Alex Michelsen pour son entrée en lice, Novak Djokovic peut constater sa grande popu­la­rité dans « l’Empire du Milieu ».

« C’est un senti­ment formi­dable. Depuis que je suis arrivé en Chine et à Shanghai, j’ai reçu beau­coup d’amour et de soutien. Sur le court, c’était merveilleux. Faire l’ex­pé­rience de cette entrée sur le court, du soutien et de l’amour des fans chinois de cette manière, c’est exac­te­ment la raison pour laquelle je suis venu. Shanghai me manquait vrai­ment, la Chine me manquait. Cinq ans, c’est beau­coup trop long pour le genre de soutien que je reçois ici, alors je veux remer­cier tout le monde du fond du cœur d’être venu dès le premier match, d’avoir rempli le stade et d’avoir créé une atmo­sphère formidable. »