Alors que les conditions particulièrement chaudes et humides à Shanghai mettent les organismes des joueurs à rude épreuve, Patrick Mouratoglou a tenu à faire le bilan des opérations quelques jours avant la fin du Masters 1000 chinois.
Si l’on se souvient tous des images impressionnantes de Jannik Sinner, presque incapable de marcher et contraint à l’abandon au troisième tour, l’entraîneur français a expliqué que mis à part Daniil Medvedev, aucun joueur souffrant de crampes n’avait atteint les quarts de finale. Un constant un peu alarmant.
And the answer is : the ones that are still in the draw (with the exception of Medvedev who cramped but still won). https://t.co/KlFf7RdTdt— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) October 9, 2025
« La vraie question concernant la tournée asiatique est : Quel joueur n’a PAS souffert de crampes pendant son match ? Et la réponse est : ceux qui sont encore dans le tableau (à l’exception de Medvedev qui a eu des crampes mais a quand même gagné). »
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 17:57