Alors que les condi­tions parti­cu­liè­re­ment chaudes et humides à Shanghai mettent les orga­nismes des joueurs à rude épreuve, Patrick Mouratoglou a tenu à faire le bilan des opéra­tions quelques jours avant la fin du Masters 1000 chinois.

Si l’on se souvient tous des images impres­sion­nantes de Jannik Sinner, presque inca­pable de marcher et contraint à l’abandon au troi­sième tour, l’en­traî­neur fran­çais a expliqué que mis à part Daniil Medvedev, aucun joueur souf­frant de crampes n’avait atteint les quarts de finale. Un constant un peu alarmant.

And the answer is : the ones that are still in the draw (with the excep­tion of Medvedev who cramped but still won). https://t.co/KlFf7RdTdt — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) October 9, 2025

« La vraie ques­tion concer­nant la tournée asia­tique est : Quel joueur n’a PAS souf­fert de crampes pendant son match ? Et la réponse est : ceux qui sont encore dans le tableau (à l’ex­cep­tion de Medvedev qui a eu des crampes mais a quand même gagné). »