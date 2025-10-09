Récemment invitée du dernier épisode du podcast de l’Open d’Australie, l’ancienne 35e mondiale, Nicolas Pratt, s’est longuement exprimée sur le cas de Coco Gauff, lauréate de Roland‐Garros en juin dernier mais en difficulté depuis ce sacre.
Et selon l’ex‐joueuse australienne, c’est autre chose qu’une simple question de coup droit ou de service.
« Coco Gauff est un cas intéressant. Je l’ai vue à Pékin ; elle a d’ailleurs joué avec Storm Hunter (actuelle 74e en double) lors d’une séance d’entraînement. C’est là, mais ce n’est pas là. Il y a quelque chose de sous‐jacent qui mine sa confiance. Nous avons beaucoup parlé du service, mais au‐delà de cela, il y a quelque chose qui cloche. Elle est encore jeune, et elle peut y arriver. Une partie de l’année dont j’aime bien qu’on ne parle pas trop, c’est la pré‐saison, pendant laquelle ces joueuses ont un peu de temps libre pour se recentrer et faire le bilan de l’année. J’adore toujours voir où elles en sont quand elles reviennent en janvier. Qu’est‐ce qui a changé, qu’est‐ce qu’elles ont ajouté, ou qui ont‐elles recruté dans leur équipe ? Car cela a une influence sur ce qu’elles vont faire au quotidien. »
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 18:23