Nicole Pratt (ex‐35e mondiale) sur Coco Gauff : « Il y a un truc qui cloche chez elle. Il y a quelque chose de sous‐jacent qui mine sa confiance »

Récemment invitée du dernier épisode du podcast de l’Open d’Australie, l’an­cienne 35e mondiale, Nicolas Pratt, s’est longue­ment exprimée sur le cas de Coco Gauff, lauréate de Roland‐Garros en juin dernier mais en diffi­culté depuis ce sacre. 

Et selon l’ex‐joueuse austra­lienne, c’est autre chose qu’une simple ques­tion de coup droit ou de service. 

« Coco Gauff est un cas inté­res­sant. Je l’ai vue à Pékin ; elle a d’ailleurs joué avec Storm Hunter (actuelle 74e en double) lors d’une séance d’en­traî­ne­ment. C’est là, mais ce n’est pas là. Il y a quelque chose de sous‐jacent qui mine sa confiance. Nous avons beau­coup parlé du service, mais au‐delà de cela, il y a quelque chose qui cloche. Elle est encore jeune, et elle peut y arriver. Une partie de l’année dont j’aime bien qu’on ne parle pas trop, c’est la pré‐saison, pendant laquelle ces joueuses ont un peu de temps libre pour se recen­trer et faire le bilan de l’année. J’adore toujours voir où elles en sont quand elles reviennent en janvier. Qu’est‐ce qui a changé, qu’est‐ce qu’elles ont ajouté, ou qui ont‐elles recruté dans leur équipe ? Car cela a une influence sur ce qu’elles vont faire au quotidien. »

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 18:23

