Aperçu ces derniers jours sur l’Open d’Espagne de golf, où il a pris le temps de perfec­tionner son swing en compa­gnie de deux cham­pions de la disci­pline, Carlos Alcaraz a donné des nouvelles de sa cheville blessée lors d’une conver­sa­tion filmée sur la télé­vi­sion espagnole.

Et visi­ble­ment cela à l’air d’aller.

Alcaraz about his ankle 🎙️🗣️:



« I’ve been at home reco­ve­ring my ankle, which it’s doing well all things consi­dered » 🦶✅ pic.twitter.com/z0n0Irq2v1 — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) October 9, 2025

« Je suis resté chez moi pour soigner ma cheville, qui se remet bien dans l’en­semble », a déclaré l’ac­tuel numéro 1 mondial qu’on devrait revoir sur les courts à l’oc­ca­sion de l’ex­hi­bi­tion saou­dienne, Six Kings Slam, prévue du 15 au 18 octobre.