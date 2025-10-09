Aperçu ces derniers jours sur l’Open d’Espagne de golf, où il a pris le temps de perfectionner son swing en compagnie de deux champions de la discipline, Carlos Alcaraz a donné des nouvelles de sa cheville blessée lors d’une conversation filmée sur la télévision espagnole.
Et visiblement cela à l’air d’aller.
Alcaraz about his ankle 🎙️🗣️:— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) October 9, 2025
« I’ve been at home recovering my ankle, which it’s doing well all things considered » 🦶✅ pic.twitter.com/z0n0Irq2v1
« Je suis resté chez moi pour soigner ma cheville, qui se remet bien dans l’ensemble », a déclaré l’actuel numéro 1 mondial qu’on devrait revoir sur les courts à l’occasion de l’exhibition saoudienne, Six Kings Slam, prévue du 15 au 18 octobre.
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 18:38