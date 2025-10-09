AccueilATPForfait pour le Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz donne des nouvelles...
Forfait pour le Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz donne des nouvelles de sa blessure

Aperçu ces derniers jours sur l’Open d’Espagne de golf, où il a pris le temps de perfec­tionner son swing en compa­gnie de deux cham­pions de la disci­pline, Carlos Alcaraz a donné des nouvelles de sa cheville blessée lors d’une conver­sa­tion filmée sur la télé­vi­sion espagnole. 

Et visi­ble­ment cela à l’air d’aller. 

« Je suis resté chez moi pour soigner ma cheville, qui se remet bien dans l’en­semble », a déclaré l’ac­tuel numéro 1 mondial qu’on devrait revoir sur les courts à l’oc­ca­sion de l’ex­hi­bi­tion saou­dienne, Six Kings Slam, prévue du 15 au 18 octobre. 

9 octobre 2025

