Pendant ce temps‐là, Carlos Alcaraz se consacre à sa deuxième passion

Alors que le Masters 1000 de Shanghai bat actuel­le­ment son plein et que Carlos Alcaraz a choisi de ne pas y parti­ciper suite à son sacre sur l’ATP 500 de Tokyo, ce dernier a été aperçu ce mercredi sur un parcours de golf en compa­gnie de ses compa­triotes et cham­pions de la disci­pline, Sergio Garcia et John Rahm. 

Depuis quelques mois, le jeune espa­gnol est devenu un véri­table féru de ce sport, tout comme l’est son idole, Rafael Nadal. 

Et visi­ble­ment, le numéro 1 mondial a l’air en pleine forme avec un swing de plus en plus fluide. 

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 18:55

