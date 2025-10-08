Alors que le Masters 1000 de Shanghai bat actuellement son plein et que Carlos Alcaraz a choisi de ne pas y participer suite à son sacre sur l’ATP 500 de Tokyo, ce dernier a été aperçu ce mercredi sur un parcours de golf en compagnie de ses compatriotes et champions de la discipline, Sergio Garcia et John Rahm.
Depuis quelques mois, le jeune espagnol est devenu un véritable féru de ce sport, tout comme l’est son idole, Rafael Nadal.
When the stars align at @ccvmoficial ✨ @carlosalcaraz joins the #OpenEspana pro‐am with @JonRahmOfficial, @TheSergioGarcia, David Puig & @feliciano_lopez 😎@DPWorldTour | @atptour | @TennisTV pic.twitter.com/Bwx3rtyfEr— Open de España presented by Madrid (@OpendeEspana) October 8, 2025
Et visiblement, le numéro 1 mondial a l’air en pleine forme avec un swing de plus en plus fluide.
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 18:55