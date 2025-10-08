Alors que le Masters 1000 de Shanghai bat actuel­le­ment son plein et que Carlos Alcaraz a choisi de ne pas y parti­ciper suite à son sacre sur l’ATP 500 de Tokyo, ce dernier a été aperçu ce mercredi sur un parcours de golf en compa­gnie de ses compa­triotes et cham­pions de la disci­pline, Sergio Garcia et John Rahm.

Depuis quelques mois, le jeune espa­gnol est devenu un véri­table féru de ce sport, tout comme l’est son idole, Rafael Nadal.

Et visi­ble­ment, le numéro 1 mondial a l’air en pleine forme avec un swing de plus en plus fluide.