WTA - Wuhan

Aryna Sabalenka, qui s’est récem­ment entraînée deux fois avec Novak Djokovic : « Il criait quand il gagnait un point contre moi. Pour info, j’ai marqué beau­coup de points contre lui. J’espère qu’il le confirmera »

De retour ce mercredi à la compé­ti­tion, sur le WTA 1000 de Wuhan, un peu plus d’un mois après son sacre à l’US Open, Aryna Sabalenka a lâché un petit set face à Rebecca Sramkova avant de dérouler (4−6, 6–3, 6–1).

Qualifiée pour le troi­sième tour et opposée à Samsonova, la numéro 1 mondiale s’est exprimée en confé­rence de presse sur ses vacances en Grèce où elle a croise un certain Novak Djokovic. Et les deux amis se sont même entraînés plusieurs fois ensemble. 

« Eh bien, il était vrai­ment compé­titif, et il criait quand il gagnait un point contre moi. J’ai marqué beau­coup de points contre lui, pour info. J’espère qu’il le confir­mera ! Nous nous sommes entraînés plusieurs fois. J’espère avoir été une bonne parte­naire d’en­traî­ne­ment. Jusqu’à présent, il gagne à Shanghai. Donc je pense que c’était un bon entraî­ne­ment. J’espère vrai­ment qu’il ira jusqu’au bout. S’il remporte le le tournoi, je pour­rais dire que c’est grâce à moi ! Nous avons passé un bon moment en Grèce. Je les adore, lui et Elena (la femme de Djokovic). Il est toujours prêt à me donner des conseils. Ils sont telle­ment sympas. Nous sommes allés dîner. Nous nous sommes vrai­ment bien amusés. »

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 19:19

