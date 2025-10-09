Invité surprise des demi‐finales sur le Masters 1000 de Shanghai alors qu’il était initialement 22e remplaçant pour intégrer le tableau des qualifications, Valentin Vacherot vit un rêve éveillé.
Interrogé sur le court après sa magnifique victoire contre Holger Rune ce jeudi, le Monégasque avait encore du mal à réaliser.
Emotional scenes for @val_vacherot 🫶🥹#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/PKqLLe1p5k— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 9, 2025
« Je ne suis même pas venu en tant que qualifié, je suis venu en tant que remplaçant. J’ai lu que si je gagnais, je serais dans le top 100. C’est tout simplement incroyable. J’ai hâte d’être à jeudi. Je ne sais même pas quel jour on est. »
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 17:17