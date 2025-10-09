Invité surprise des demi‐finales sur le Masters 1000 de Shanghai alors qu’il était initia­le­ment 22e rempla­çant pour inté­grer le tableau des quali­fi­ca­tions, Valentin Vacherot vit un rêve éveillé.

Interrogé sur le court après sa magni­fique victoire contre Holger Rune ce jeudi, le Monégasque avait encore du mal à réaliser.

« Je ne suis même pas venu en tant que qualifié, je suis venu en tant que rempla­çant. J’ai lu que si je gagnais, je serais dans le top 100. C’est tout simple­ment incroyable. J’ai hâte d’être à jeudi. Je ne sais même pas quel jour on est. »

