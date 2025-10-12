Quelle énergie !
Valentin n’a pas ménagé ses efforts dans la deuxième manche. Plus solide dans les rallyes et plus offensif aussi il a réussi à breaker à 4⁄3 sur un superbe revers long de ligne.
En face, Arthur semble marqué, les traits de son visage sont tirés et il commet plus d’erreurs d’autant que Valentin le fait énormément courir.
Le Monégasque boucle donc cette deuxième manche (6−3) et se relance formidablement dans cette finale désormais très indécise.
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 12:06