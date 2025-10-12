Quelle énergie !

Valentin n’a pas ménagé ses efforts dans la deuxième manche. Plus solide dans les rallyes et plus offensif aussi il a réussi à breaker à 4⁄ 3 sur un superbe revers long de ligne.

En face, Arthur semble marqué, les traits de son visage sont tirés et il commet plus d’er­reurs d’au­tant que Valentin le fait énor­mé­ment courir.

Le Monégasque boucle donc cette deuxième manche (6−3) et se relance formi­da­ble­ment dans cette finale désor­mais très indécise.