Préférant aban­donner à l’issue du premier set face à Andy Murray, ce jeudi en quarts de finale du tournoi de Sydney, à cause d’une petite douleur au genou, David Goffin n’était pas plus inquiet que cela en confé­rence de presse d’après match même si l’alerte est bien réelle.

« J’ai commencé à sentir quelque chose dans mon genou à la fin du match contre Kudla, en huitièmes de finale. Je sentais que ce n’était pas trop grave, mais j’ai commencé à m’in­quiéter et je l’ai traité dans la soirée. J’ai eu peur aujourd’hui (jeudi) parce que mon genou me fait souf­frir depuis long­temps et j’avais peur d’y aller à fond en matière d’appui. Si vous êtes inquiet, il ne sert à rien de conti­nuer et c’est pour­quoi je me suis retiré. J’espère que ce n’est qu’un mauvais mouve­ment et que je pourrai être prêt pour la semaine prochaine. Pour l’ins­tant, je ne suis pas inquiet pour l’Open d’Australie. Nous allons y travailler, j’ai encore quelques jours pour me préparer. »