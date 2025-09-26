Hier, les fans ont retenu leur souffle quand Carlos Alcaraz est tombé se blessant à la cheville.
Finalement, il a pu finir le duel et remporter son match face à Baez (6−4, 6–2). En conférence de presse, le joueur espagnol a expliqué ce qu’il avait ressenti.
« J’ai l’impression que c’était un coup de malchance. Je me sentais bien et j’ai couru pour tenter un amorti que j’avais réussi au cinquième jeu quand tout s’est écroulé. Je dirais que ce qui m’a sauvé, c’est que je courais vers l’avant. Grâce à ça, l’entorse n’était pas trop grave. J’étais inquiet car ma cheville ne se sentait pas bien du tout les premières minutes.Au bout d’un moment, j’ai commencé à me sentir mieux. Pouvoir rejoindre le banc de touche était un soulagement. Aujourd’hui, je ressens la même chose, ce qui est formidable, car je ressens la même chose qu’à la fin du match, une fois la zone refroidie. C’est bon signe »
Comme l’a justement commenté Arnaud Clément, ce genre de blessure arrive souvent quand le corps est surmené. Et on ne peut pas vraiment dire qu’Alcaraz se ménage en ce moment.
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 08:10