Hier, les fans ont retenu leur souffle quand Carlos Alcaraz est tombé se bles­sant à la cheville.

Finalement, il a pu finir le duel et remporter son match face à Baez (6−4, 6–2). En confé­rence de presse, le joueur espa­gnol a expliqué ce qu’il avait ressenti.

« J’ai l’im­pres­sion que c’était un coup de malchance. Je me sentais bien et j’ai couru pour tenter un amorti que j’avais réussi au cinquième jeu quand tout s’est écroulé. Je dirais que ce qui m’a sauvé, c’est que je courais vers l’avant. Grâce à ça, l’en­torse n’était pas trop grave. J’étais inquiet car ma cheville ne se sentait pas bien du tout les premières minutes.Au bout d’un moment, j’ai commencé à me sentir mieux. Pouvoir rejoindre le banc de touche était un soula­ge­ment. Aujourd’hui, je ressens la même chose, ce qui est formi­dable, car je ressens la même chose qu’à la fin du match, une fois la zone refroidie. C’est bon signe »

Comme l’a juste­ment commenté Arnaud Clément, ce genre de bles­sure arrive souvent quand le corps est surmené. Et on ne peut pas vrai­ment dire qu’Alcaraz se ménage en ce moment.