Tous les deux vain­queurs pour leur entrée en lice ce jeudi, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne se rencon­tre­ront pas en finale alors que le premier est engagé sur l’ATP 500 de Pékin et le second à Tokyo.

Néanmoins, l’Italien a une fois de plus été inter­rogé en confé­rence de presse sur son grand rival, qui lui a pris la place de numéro 1 mondial à l’US Open.

« Non, je ne pense pas que cela me mette plus ou moins de pres­sion d’être numéro 2. La saison s’est déroulée comme elle s’est déroulée : oui, nous nous sommes partagés les tour­nois du Grand Chelem, mais nous avons tout de même connu deux saisons très diffé­rentes. Je suis très, très heureux de l’année que je suis encore en train de réaliser. Pour ma part, j’ai le senti­ment que ce que j’ai accompli est excep­tionnel. Ce que Carlos est en train de réaliser l’est égale­ment : il a remporté de très nombreux titres cette année. Il mérite d’être là, c’est aussi simple que ça. Il a disputé plus de tour­nois et les a tous joués à un très haut niveau. Si c’est lui qui a obtenu d’ex­cel­lents résul­tats, il mérite d’être là. »