Tous les deux vainqueurs pour leur entrée en lice ce jeudi, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne se rencontreront pas en finale alors que le premier est engagé sur l’ATP 500 de Pékin et le second à Tokyo.
Néanmoins, l’Italien a une fois de plus été interrogé en conférence de presse sur son grand rival, qui lui a pris la place de numéro 1 mondial à l’US Open.
« Non, je ne pense pas que cela me mette plus ou moins de pression d’être numéro 2. La saison s’est déroulée comme elle s’est déroulée : oui, nous nous sommes partagés les tournois du Grand Chelem, mais nous avons tout de même connu deux saisons très différentes. Je suis très, très heureux de l’année que je suis encore en train de réaliser. Pour ma part, j’ai le sentiment que ce que j’ai accompli est exceptionnel. Ce que Carlos est en train de réaliser l’est également : il a remporté de très nombreux titres cette année. Il mérite d’être là, c’est aussi simple que ça. Il a disputé plus de tournois et les a tous joués à un très haut niveau. Si c’est lui qui a obtenu d’excellents résultats, il mérite d’être là. »
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 19:19