On connaît le Russe pour son tempé­ra­ment volca­nique, parfois limite sur le court. En revanche, on sait qu’il est l’un des joueurs préférés des fans sur le circuit, de par sa sincérité.

Interrogé en confé­rence de presse après sa victoire sur abandon au 3e set contre Davidovich Fokina (6÷7, 7⁄ 6 , 3⁄ 0 ), le Russe est revenu sur sa rela­tion avec Fernando Vicente :

« Notre rela­tion va bien au‐delà de celle d’un entraî­neur et d’un joueur. Il fait partie de ma famille et le restera toute ma vie, quoi qu’il arrive. Il a sacrifié toute sa vie pour être à mes côtés quand j’en avais le plus besoin, quand j’étais seul. C’est un excellent entraî­neur, mais surtout, c’est la meilleure personne que j’au­rais pu rencon­trer dans le monde du tennis. Nous avons une connexion incroyable, nous rions beau­coup ensemble. Il ne travaille pas pour l’argent, il n’a d’autre intérêt que de m’aider parce qu’il le veut. Il a fait pour moi des choses qu’aucun autre entraî­neur ne ferait ; il a des valeurs humaines exceptionnelles. »

Une rela­tion avec son coach que le Russe n’hésite pas à mettre en avant. On sait que les joueurs du circuit ont parfois du mal à trouver une rela­tion stable avec leur entraîneur.

Accompagné par l’Espagnol Fernando Vicente depuis plusieurs saisons, le Russe ne semble pas près de mettre fin à cette colla­bo­ra­tion avec le coach ibérique.

On le retrou­vera en quart de finale du côté du tournoi de Toronto, où il affron­tera l’Américain Taylor Fritz. Leur bilan est actuel­le­ment de 5 victoires pour Fritz contre 4 pour Andrey.