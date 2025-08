La direc­tion de l’ATP et ses déci­sions concer­nant le calen­drier ainsi que la durée des tour­nois Masters 1000 sont actuel­le­ment au cœur des discus­sions dans les vestiaires.

Comme on a pu le voir récem­ment dans une décla­ra­tion de Ben Shelton, Alex De Minaur est revenu sur le sujet en confé­rence de presse, allant à contre‐courant des décla­ra­tions de la majo­rité des autres joueurs du circuit :

« Eh bien, l’essentiel est de ne pas se plaindre. Pour moi, c’est crucial. Cela ne chan­gera rien. Se plaindre des condi­tions me donnera‐t‐il plus de chances d’obtenir de bons résul­tats ? Non. Donc, pour moi, il s’agit simple­ment d’avancer, de gérer la situa­tion, de trouver un moyen de la surmonter et de me concen­trer sur mes coups. C’est diffi­cile, ne vous méprenez pas. Je ne me sens pas au mieux de ma forme. Beaucoup de joueurs ont dit ne pas se sentir à l’aise sur le court. Mais pour moi, il s’agit de trouver le moyen de fran­chir la ligne d’arrivée. Ce n’est pas forcé­ment beau, il s’agit simple­ment de trouver une solution. »

L’Australien affron­tera l’Américain Ben Shelton en quart de finale du tournoi cana­dien. L’occasion, peut‐être, pour lui de lui faire part de son opinion lors de la poignée de main au filet après le match.