Iga Swiatek faisait son retour à la compé­ti­tion en marge du tournoi WTA 1000 de Montréal. Elle s’est inclinée en 2 sets contre la Danoise Clara Tauson 7–6 6–3, contre laquelle elle ne s’était encore jamais inclinée.

La 19e joueuse mondiale est revenue en confé­rence de presse sur sa victoire surprise contre la Polonaise :

« J’ai juste eu l’impression qu’après avoir gagné le premier set, il fallait que je continue, parce que je sais qu’elle ne va jamais aban­donner, et qu’elle va sortir en atta­quant, quoi qu’il arrive. Je pense que, évidem­ment, gagner contre elle après avoir perdu à Wimbledon il y a quelques semaines, c’est vrai­ment agréable, car je ne me sentais pas bien durant ce match, et j’avais l’impression de jouer un bon tennis à Wimbledon. Donc je me suis dit que si je pouvais conti­nuer comme ça, j’avais une chance. »

Clara Tauson pour­suit donc son chemin et retrou­vera au prochain tour l’Américaine Madison Keys, qui a remporté plus tôt cette année son premier tournoi du Grand Chelem en Australie.