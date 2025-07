Récemment titré à Los Cabos, Denis Shapovalov sera l’une des attrac­tions du Masters 1000 de Toronto, chez lui, au Canada.

Lors de son passage en confé­rence de presse, le local a été inter­rogé sur son nouvel entraî­neur, le Suédois, Mikael Tillstrom, coach de Gaël Monfils pendant de nombreuses années.

« Oui, je connais Mikael depuis de nombreuses années. Il m’a aidé pendant quelques semaines l’année dernière lorsque j’étais entre deux entraî­neurs, entre deux équipes. Oui, je le connais­sais un peu. Je m’étais séparé de Janko (Tipsarevic) après Halle et je cher­chais un peu partout. J’avais parlé à Mikael, je savais qu’il s’était séparé de Gaël et, oui, nous avons pensé à essayer de parti­ciper à Wimbledon, puis à voir comment ça se passait. Oui, je veux dire, jusqu’à présent, c’est super. Évidemment, ça aide de connaître le gars à l’avance. Chaque fois que je suis en Suède, je m’en­traîne dans son académie, dans son club, ce qui est génial. J’ai appris à le connaître un peu et je pense que c’est un entraî­neur formi­dable, alors oui, j’es­père que nous aurons une bonne collaboration. »